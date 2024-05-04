В Пермь прибыли новые трамваи «Львята»

На этой неделе в Пермь прибыли три новых «Львенка».
— Сейчас трамваи проходят обкатку на разных линиях города, — сообщили в городском департаменте транспорта. — Движение осуществляется без пассажиров. Это обязательная процедура перед запуском трамваев на линию.
На городских маршрутах уже курсируют 30 новых «Львят». Всего новых трамвайных вагонов должно стать 44.
Трамвайную сеть в Перми в следующем году планируют расширить. Будет увеличено количество рейсов на маршрутах № 3, 4, 5, 8, 11 и 12. При этом трамвайный маршрут № 3 будет продлен до «Велты», а маршрут № 12 — до «Пермской ярмарки».