Проекты небоскребов выше 150 метров разработали в Новосибирске

По словам Ложкина, Новосибирску нужна разнообразная застройка, поэтому в городе могут сложиться и высотные кластеры. К примеру, в районе станции метро «Октябрьская».
«Сегодня есть три-четыре инициативы застройщиков по строительству зданий высотой более 150 метров, которые могут быть реализованы в ближайшие годы», — рассказал главный архитектор Новосибирска.
Уже в следующем году в столице Сибири планируют начать строительство первого небоскреба, который расположится около станции метро «Октябрьская». Ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что идеей строительства небоскребов заинтересовались несколько крупных игроков рынка, поэтому уже готовятся проекты в других районах города.