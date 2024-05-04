Проекты небоскребов выше 150 метров разработали в Новосибирске

Уже в следующем году в столице Сибири планируют начать строительство первого небоскреба, который расположится около станции метро «Октябрьская». Ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что идеей строительства небоскребов заинтересовались несколько крупных игроков рынка, поэтому уже готовятся проекты в других районах города.