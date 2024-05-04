Прямые авиарейсы из Кишинева в Ригу будут выполняться дважды в неделю

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Кишиневский международный аэропорт объявил о запуске двух еженедельных рейсов в столицу Латвии Ригу, полеты будет выполнять авиакомпания airBaltic.
Рейсы Кишинев — Рига — Кишинев будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам, предлагая пассажирам два класса обслуживания — эконом-класс и бизнес-класс.
Ранее о возвращении в Кишиневский международный аэропорт объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Согласно предварительному расписанию, рейсы с 29 апреля по 23 мая будут совершаться четыре раза в неделю по понедельникам-четвергам, а с 25 мая — пять раз в неделю, с понедельника по пятницу.
В середине апреля рейсы из Кишиневского международного аэропорта стали выполнять еще три авиакомпании: Air Anka, Mavi Gök Airlines и Sky Vision.
С февраля нынешнего года были открыты прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их выполняет грузинская авиакомпания Georgian Wings.
Со 2 апреля лоукостер Wizz Air запустил прямой рейс из Кишинева в Будапешт.