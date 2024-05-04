Прямые авиарейсы из Кишинева в Ригу будут выполняться дважды в неделю

Ранее о возвращении в Кишиневский международный аэропорт объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Согласно предварительному расписанию, рейсы с 29 апреля по 23 мая будут совершаться четыре раза в неделю по понедельникам-четвергам, а с 25 мая — пять раз в неделю, с понедельника по пятницу.