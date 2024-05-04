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Поставку ещё 11 ЛиАЗов в Калининград ожидают до 12 мая

Новые автобусы находятся в Санкт-Петербруге.

Источник: Калининград.Ru

Поставку ещё 11 ЛиАЗов в Калининград ожидают до 12 мая. Новые автобусы находятся в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Власти закупали технику по двум контрактам. По первому договору в Калининград привезли 33 новых ЛиАЗа. Их уже выпускают на улицы города: машины курсируют на маршруте № 11.

Ещё 11 ЛиАЗов приобретали по договору лизинга. Автобусы должны доставить в регион 10—12 мая. После этого начнётся процедура приёмки.

Всего для Калининграда закупали 44 автобуса марки ЛиАЗ. В низкопольном транспорте 29 сидячих мест. Салон вмещает 105−107 пассажиров. Автобусы оснащены системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения, USB-розетками и другим оборудованием. На автобусы потратили около 790 миллионов рублей.