Поставку ещё 11 ЛиАЗов в Калининград ожидают до 12 мая. Новые автобусы находятся в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Власти закупали технику по двум контрактам. По первому договору в Калининград привезли 33 новых ЛиАЗа. Их уже выпускают на улицы города: машины курсируют на маршруте № 11.
Ещё 11 ЛиАЗов приобретали по договору лизинга. Автобусы должны доставить в регион
Всего для Калининграда закупали 44 автобуса марки ЛиАЗ. В низкопольном транспорте 29 сидячих мест. Салон вмещает 105−107 пассажиров. Автобусы оснащены системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения, USB-розетками и другим оборудованием. На автобусы потратили около 790 миллионов рублей.