Суд во Владивостоке признал МУПВ «Центральный» банкротом

Арбитражный суд Владивостока официально признал муниципальное предприятие «Центральный» банкротом, инициировав процедуру наблюдения, которая предполагает назначение временного управляющего. Сообщение об этом появилось на сайте суда.
Данное решение последовало после жалобы от ООО «РЭУ У ПОРТА» и было поддержано такими крупными организациями, как ПАО «ДЭК» и ФНС России. Несмотря на попытки мэрии Владивостока спасти предприятие путём финансового оздоровления и одобрение городской думой выделения бюджетного транша в размере 56 миллионов рублей в конце апреля, судебное решение было вынесено.
Проблемы у компании накапливались на протяжении длительного времени, что стало предметом обсуждения на заседаниях городской думы. Основной причиной усиленного общественного внимания к предприятию стал иск о банкротстве и желание мэрии предотвратить ликвидацию компании, обслуживающей более 530 многоквартирных домов в дальневосточной столице, из которых лишь около 30 приносят прибыль.
В марте текущего года жильцам домов, которые обслуживает «Центральный», было начислено 91 миллион рублей коммунальных платежей, из которых оплачено только 75 миллионов, что привело к накоплению общего долга жильцов в 57 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с долгами самого МУПВ перед ресурсоснабжающими компаниями и налоговыми органами. В апреле краевые депутаты проголосовали за выделение бюджетных средств на поддержание организации, признавая социальную функцию «Центрального».
Временный управляющий, назначенный судом, будет заниматься анализом финансового состояния предприятия и организацией собрания кредиторов для определения дальнейших шагов, включая возможное финансовое оздоровление или внешнее управление. Решение арбитража не является окончательным, и у «Центрального» остаётся время для апелляции.