Суд во Владивостоке признал МУПВ «Центральный» банкротом

Данное решение последовало после жалобы от ООО «РЭУ У ПОРТА» и было поддержано такими крупными организациями, как ПАО «ДЭК» и ФНС России. Несмотря на попытки мэрии Владивостока спасти предприятие путём финансового оздоровления и одобрение городской думой выделения бюджетного транша в размере 56 миллионов рублей в конце апреля, судебное решение было вынесено.

Проблемы у компании накапливались на протяжении длительного времени, что стало предметом обсуждения на заседаниях городской думы. Основной причиной усиленного общественного внимания к предприятию стал иск о банкротстве и желание мэрии предотвратить ликвидацию компании, обслуживающей более 530 многоквартирных домов в дальневосточной столице, из которых лишь около 30 приносят прибыль.

Компания осуществляет управление значительным количеством жилых объектов, расположенных на отдалённых и островных зонах, включая те здания, которые не представляют интерес для частных УК. Создание муниципальной компании было направлено именно на то, чтобы взять такие территории «под опеку». Кроме того, стояла цель сделать её образцом для подражания и мотивацией для других «управляек». Предполагалось, что благодаря высокому качеству работы муниципальной управляющей компании, она привлечёт под своё крыло не только неприбыльные дома, но и те, которые приносят доход, тем самым повышая стандарты работы в сфере управления жилым фондом и стимулируя конкуренцию.