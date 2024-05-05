В Карагандинской области обновят 67 км железнодорожного полотна

— Новый метод позволяет сэкономить время и ресурсы. В мае по такой технологии будет обновлено 18,5 км железнодорожного полотна от станции Дарья до станции Жарык. При выполнении этого объёма работ традиционным методом с предоставлением 8-часовых технологических «окон» участок закрывался бы на ремонт 16 раз. По новой технологии ремонтируемый перегон будет закрыт для движения 4 раза, — отметил заместитель директора Карагандинского отделения магистральной сети Нурсултан Танабаев.