Промышленный вылов летней кеты разрешили на Амуре в Хабаровском крае

Экологов встревожил тот факт, что снова был разрешен промышленный вылов летней кеты в Амуре. Считается, что популяция этой рыбы находится на критически низком уровне. И новое положение дел может воспрепятствовать эффективному нересту лососевых. Кроме того, согласно документам Дальневосточного научно-промыслового совета, мониторинг мест нереста в Амуре не планируется, в отличие от мероприятий, запланированных для Сахалина.