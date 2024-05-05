Промышленный вылов летней кеты разрешили на Амуре в Хабаровском крае

Во время последнего заседания Дальневосточного научно-промыслового совета были одобрены планы на добычу тихоокеанских лососей на 2024 год, которые включают вылов 2 750 тонн летней кеты и 8 630 тонн осенней кеты в Амуре и его лимане, сообщает AmurMedia.
Экологов встревожил тот факт, что снова был разрешен промышленный вылов летней кеты в Амуре. Считается, что популяция этой рыбы находится на критически низком уровне. И новое положение дел может воспрепятствовать эффективному нересту лососевых. Кроме того, согласно документам Дальневосточного научно-промыслового совета, мониторинг мест нереста в Амуре не планируется, в отличие от мероприятий, запланированных для Сахалина.
Сегодня также проблемы с ограничением в использовании сплавных сетей до 100 метров имеют и представители КМНС, для которых кета является частью их этнического питания. В то время для промышленного лова разрешены заборные сети, протяженностью в километры. Это создает неравные условия для простых граждан по сравнению с крупными промышленными компаниями.
Напомним, что объем экспорта рыбной продукции из России вырос по итогам 2023 года на 16,8% — с 2,2 млн тонн в 2022 году до 2,6 млн тонн, показал проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) анализ данных по экспорту рыбы, ракообразных, моллюсков и продукции из них (включая рыбную муку и икру).