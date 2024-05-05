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В Омске с популярного маршрута № 514 ушел перевозчик

Машин на этом направлении стало на четверть меньше.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с популярного маршрута № 514 (ул. Бархатовой — 3-й Разъезд) ушел один из перевозчиков.

В начале мая индивидуальный предприниматель Вячеслав Доронкин подал в департамент транспорта Омска заявление о прекращении пассажирских перевозок. Всего на маршруте № 514, который проходит через проспект Менделеева, улицы Красный Путь, Герцена, Маршала Жукова и 10 лет Октября, было два перевозчика.

Это Линнур Мухаметшин, у которого 17 маршруток № 514 и Доронкин, у которого было 6 машин малого класса. Получается, омичам теперь менее комфортно будет ездить по этому маршруту.

У Доронкина же, согласно информации из открытых источников, остается еще три маршрута: № 222, 303 и 409.