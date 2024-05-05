Помещение единственного в Перми отдела Vito Ponti выставлено на продажу

Согласно объявлению на сайте «Авито», объект на 1-м этаже торгового центра продается за 126 млн руб., то есть по 216,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Собственником помещения является федеральная сеть 585Gold.
В объявлении указано также, что высота потолков выставленного на продажу актива составляет 3,5 м, помещение имеет широкий фасад и отдельный вход с улицы Заслонова.
По информации на официальном сайте Vito Ponti, бренд зимней меховой одежды располагает всего двумя отделами продаж: один из них находится в ТРК «Столица» в Перми, второй — в ТЦ «Агора» в Сургуте.