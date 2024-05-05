WSJ: частные кредиторы Украины требуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года

В группу держателей облигаций входят в том числе компании BlackRock и Pimco. Всего на их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. По данным WSJ, кредиторы считают, что Украина могла бы возобновить выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга.
Таким образом, пишет WSJ, кредиторы намерены получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей. Переговоры по этому вопросу уже идут, однако США и союзники опасаются, что выделенные на помощь Украине средства окажутся у держателей облигаций, если Киев будет обслуживать этот долг.
Некоторые кредиторы, по словам источников WSJ, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Европе и США. Эту инициативу не поддержал Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7. При этом они выступают за то, чтобы Украина до 2027 года выплачивала суммы по ставкам ниже рыночных.
Срок заморозки выплат по облигациям, представленный Украине в 2022 году, истекает в сентябре 2024 года. Как сообщал Reuters, Украина еще осенью прошлого года начала консультации с инвесторами о реструктуризации внешнего долга и привлечения нового финансирования. По данным Bloomberg, в преддверии возможной реструктуризации некоторые крупные держатели облигаций Украины ведут переговоры о формировании комитета кредиторов.