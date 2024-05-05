WSJ: частные кредиторы Украины требуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года

Некоторые кредиторы, по словам источников WSJ, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Европе и США. Эту инициативу не поддержал Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7. При этом они выступают за то, чтобы Украина до 2027 года выплачивала суммы по ставкам ниже рыночных.