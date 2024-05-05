В Челябинске закрыли один из главных ледовых дворцов

Спортивный комплекс «РМК-Арена» площадью 35 тысяч квадратных метров возводят на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. Арена рассчитана на пять тысяч зрителей, за месяц её смогут посещать около ста тысяч человек. Здание вместит три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для занятий единоборствами. Также там установят спортивную аэротрубу диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра. Строительство, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов рублей, официально стартовало в середине сентября 2021 года. Завершить его планируют осенью 2024 года.