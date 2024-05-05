В Челябинске закрыли один из главных ледовых дворцов

— Технические службы арены приступили к разморозке льда, — сообщили сотрудники «Уральской молнии». — Далее будут проводиться профилактика и ремонт холодильных установок. Подготовку к новому сезону пройдут все технологические системы.
А на северо-западе Челябинска закончили работы по возведению железобетонного каркаса здания спортивной «РМК-Арены». Сейчас на месте рабочие производят монтаж металлических конструкций кровли, инженерных коммуникаций и фасада, а также завершают работы по строительству кирпичных стен и перегородок.
Чтобы сделать комплекс ещё привлекательнее и комфортнее, территорию вокруг арены украсят цветущими деревьями, обустроят зоны для активного проведения времени, точки питания, амфитеатр, кулуарные зоны для отдыха, центральную площадь спортивного городка, а также парковки с возможностью трансформации под дополнительные спортивные площадки.
Спортивный комплекс «РМК-Арена» площадью 35 тысяч квадратных метров возводят на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. Арена рассчитана на пять тысяч зрителей, за месяц её смогут посещать около ста тысяч человек. Здание вместит три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для занятий единоборствами. Также там установят спортивную аэротрубу диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра. Строительство, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов рублей, официально стартовало в середине сентября 2021 года. Завершить его планируют осенью 2024 года.