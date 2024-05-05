Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пермглавснаб» консолидировал акции бывшего завода ЗУМК

АО СЗ «Пермглавснаб» стало единственным учредителем краснокамского завода «Нефтегормаш» — одного из ключевых активов обанкротившегося холдинга ЗУМК.

Источник: Коммерсантъ

По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», 10 апреля из состава учредителей ООО «Краснокамский Нефтегормаш» (КНГМ) вышли Мария Дьячкова и Варвара Федякина (Бельтюкова), на долю которых приходилось по 25% в уставном капитале предприятия. СЗ «Пермглавснаб» увеличил свою долю в ООО «КНГМ» с 50 до 100%.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин подтвердил «Ъ-Прикамье», что компания консолидировала пакет акций «Нефтегормаша». По словам господина Занина, сейчас производственный цех КНГМ занят не менее чем на три четверти. Часть территории занимает Краснокамский ремонтно-механический завод — один из активов «Пермглавснаба». Площади на заводе арендует стороннее пермское предприятие. КНГМ берет производственные заказы, также продолжается восстановление «Нефтегормаша». Сейчас в «Пермглавснабе» работают над стратегией деятельности КНГМ, которая будет обнародована позже.

Краснокамский завод «Нефтегормаш» входил в структуру Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) Александра Поздеева. На фоне финансовых проблем все компании группы, в том числе КНГМ, вошли в процедуру банкротства. Позднее краснокамское предприятие перешло под контроль его кредиторов во главе с девелоперской компанией из Перми — «Пермглавснаб». Общество задолжало кредиторам свыше 100 млн руб. В 2022 году они заключили с должником мировое соглашение, после чего суд прекратил банкротство завода. Кредиторы КНГМ — АО СЗ «Пермглавснаб», Мария Дьячкова и Варвара Федякина (тогда Бельтюкова) учредили ООО «Краснокамский Нефтегормаш». Тогда Владимир Занин рассказывал, что на базе «Нефтегормаша» планируется развернуть производство нестандартных металлических конструкций.

экономика