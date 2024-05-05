«Пермглавснаб» консолидировал акции бывшего завода ЗУМК

Краснокамский завод «Нефтегормаш» входил в структуру Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) Александра Поздеева. На фоне финансовых проблем все компании группы, в том числе КНГМ, вошли в процедуру банкротства. Позднее краснокамское предприятие перешло под контроль его кредиторов во главе с девелоперской компанией из Перми — «Пермглавснаб». Общество задолжало кредиторам свыше 100 млн руб. В 2022 году они заключили с должником мировое соглашение, после чего суд прекратил банкротство завода. Кредиторы КНГМ — АО СЗ «Пермглавснаб», Мария Дьячкова и Варвара Федякина (тогда Бельтюкова) учредили ООО «Краснокамский Нефтегормаш». Тогда Владимир Занин рассказывал, что на базе «Нефтегормаша» планируется развернуть производство нестандартных металлических конструкций.