Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения из-за лосося

Лососевая ферма в Норвегии.
На Норвегию приходится более половины выращиваемого лосося в мире. За 2023 год местные фермы экспортировали его на $17 млрд.
При этом с 1960-х годов запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%. Ученые бьют тревогу: популяция может исчезнуть, что представляет угрозу для экосистемы Балтики. Дело в том, что сельдь и килька считаются основным источником пищи для птиц, млекопитающих и других рыб.
В Еврокомиссии даже предлагали запретить вылов сельди, но страны Балтии наложили вето. Сейчас для каждой из них установлена квота.
С нехваткой рыбы столкнулся и один из крупнейших производителей деликатеса — Oskars Surstromming. Так, с 2022 года компания выпустила около 20 тыс. консервов, хотя еще в середине 2000-х объем производства достигал 250 тыс. банок.