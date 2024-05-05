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Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения из-за лосося

Почти всю сельдь в Балтийском море вылавливают траулерами в прибрежных водах, измельчают и отправляют как корм на лососевые фермы в Норвегии. В итоге балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения, сообщает Bloomberg.

Источник: Paul Einerhand/CC0

Лососевая ферма в Норвегии.

На Норвегию приходится более половины выращиваемого лосося в мире. За 2023 год местные фермы экспортировали его на $17 млрд.

При этом с 1960-х годов запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%. Ученые бьют тревогу: популяция может исчезнуть, что представляет угрозу для экосистемы Балтики. Дело в том, что сельдь и килька считаются основным источником пищи для птиц, млекопитающих и других рыб.

В Еврокомиссии даже предлагали запретить вылов сельди, но страны Балтии наложили вето. Сейчас для каждой из них установлена квота.

С нехваткой рыбы столкнулся и один из крупнейших производителей деликатеса — Oskars Surstromming. Так, с 2022 года компания выпустила около 20 тыс. консервов, хотя еще в середине 2000-х объем производства достигал 250 тыс. банок.

экономика