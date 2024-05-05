Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения из-за лосося

При этом с 1960-х годов запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%. Ученые бьют тревогу: популяция может исчезнуть, что представляет угрозу для экосистемы Балтики. Дело в том, что сельдь и килька считаются основным источником пищи для птиц, млекопитающих и других рыб.