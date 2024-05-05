Из Молдовы в другие страны уезжает в основном трудоспособное население — эксперт

По его мнению, наибольшую тревогу вызывает постоянный рост среднего возраста активных работников в Молдове, который в настоящее время составляет 43,3 года.
«Это новое явление, происходящее в последнее время, которое должно нас тревожить, и оно связано со средним возрастом работников в Республике Молдова. Есть две основные причины. С одной стороны, у нас вообще молодёжи становится все меньше, с другой стороны, это склонность молодёжи мигрировать за границу, а в стране остаются пожилые люди», — утверждает эксперт.
Молодёжь сейчас гораздо охотнее стремится работать, чем в 2015 году, отметил Вячеслав Ионицэ. Если в 2015 году из тех, кто находился в стране, работали 32,1%, то сейчас работают 38,7%. «Проблема в том, что их практически уже нет в стране», — говорит Ионицэ.