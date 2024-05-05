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Три завода по производству сельхозтехники построит Беларусь в Казахстане

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Сразу несколько совместных казахстанско-белорусских проектов в сфере сельского хозяйства введут в ряде регионов республики, сообщает агентство «АПК Новости».

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

По данным агентства, в конце мая в Минске состоится встреча межправительственной комиссии Беларуси и Казахстана по торговому и экономическому сотрудничеству. В преддверии встречи состоится Совет Делового сотрудничества с участием бизнесменов.

По сообщениям издания, в Казахстане запустят ряд кооперационных проектов.

Так, в Костанае откроют современный завод по производству кабин для сельскохозяйственной техники. В Акмолинской области заработает завод по производству сеялок. В Кызылординской области наладят производство тракторов и комбайнов.

«Белорусская сторона считает, что проектов для сотрудничества с точки зрения кооперации довольно много. В РБ есть целый ряд проектов по выращиванию и переработке продукции агропромышленного комплекса, они являются приоритетными», — прокомментировали в агентстве.

Ранее премьер-министры двух стран осенью 2023 года заявляли, что в Казахстане есть огромный потенциал для совместных с Беларусью проектов по производству сельхозтехники. Также отмечалось, что сотрудничество в АПК даст большой эффект экономикам обеих стран.

экономика