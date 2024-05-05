Вырастет ли в Молдове размер минимальной зарплаты: ответ главы конфедерации профсоюзов

«Если сравнивать с Румынией, то да, у нас зарплаты ниже, но разрыв между зарплатами в Румынии и Молдове за последние два года сократился. Если 3−4 года назад разрыв между одинаковой структурой, одинаковым подходом и одинаковыми функциями работников в одной отрасли составлял 25%, то сейчас он сократился до 15%», — рассказал экс-министр.