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Вырастет ли в Молдове размер минимальной зарплаты: ответ главы конфедерации профсоюзов

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Размер минимальной зарплаты в Молдове может достичь 6850 леев, об этом в телеэфире заявил глава Национальной конфедерации профсоюзов Игорь Зубку.

Источник: Sputnik.md

По его словам, профсоюзы продолжают вести переговоры в этом направлении.

«На этот год мы определили, что 50% от прогнозируемой средней зарплаты составит 6850 леев, и, конечно, мы выйдем на платформу Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам с этими запросами, чтобы установить эту зарплату. В то же время мы ведем переговоры с социальными партнерами и предлагаем установить поэтапный график повышения», — отметил Зубку.

Однако оплата труда в Молдове продолжает быть заметно ниже, чем в Румынии, несмотря на некоторое сокращение. Об этом в рамках того же эфира заявил бывший заместитель министра финансов Юрий Чичибаба.

«Если сравнивать с Румынией, то да, у нас зарплаты ниже, но разрыв между зарплатами в Румынии и Молдове за последние два года сократился. Если 3−4 года назад разрыв между одинаковой структурой, одинаковым подходом и одинаковыми функциями работников в одной отрасли составлял 25%, то сейчас он сократился до 15%», — рассказал экс-министр.

Он обратил внимание и на другую проблему молдавского рынка труда, связанную с нехваткой квалифицированных сотрудников.

«Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы найти персонал, поэтому они готовы платить больше не только из-за инфляции, но и потому, что не могут найти людей для выполнения той работы, которую от них ждут», — подчеркнул Чичибаба.

Минимальная зарплата в Молдове в нынешнем году составляет 5000 леев в месяц, или 29,58 лея в час.

экономика
занятость