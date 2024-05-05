Вырастет ли в Молдове размер минимальной зарплаты: ответ главы конфедерации профсоюзов

По его словам, профсоюзы продолжают вести переговоры в этом направлении.
«На этот год мы определили, что 50% от прогнозируемой средней зарплаты составит 6850 леев, и, конечно, мы выйдем на платформу Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам с этими запросами, чтобы установить эту зарплату. В то же время мы ведем переговоры с социальными партнерами и предлагаем установить поэтапный график повышения», — отметил Зубку.
Однако оплата труда в Молдове продолжает быть заметно ниже, чем в Румынии, несмотря на некоторое сокращение. Об этом в рамках того же эфира заявил бывший заместитель министра финансов Юрий Чичибаба.
«Если сравнивать с Румынией, то да, у нас зарплаты ниже, но разрыв между зарплатами в Румынии и Молдове за последние два года сократился. Если 3−4 года назад разрыв между одинаковой структурой, одинаковым подходом и одинаковыми функциями работников в одной отрасли составлял 25%, то сейчас он сократился до 15%», — рассказал экс-министр.
Он обратил внимание и на другую проблему молдавского рынка труда, связанную с нехваткой квалифицированных сотрудников.
«Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы найти персонал, поэтому они готовы платить больше не только из-за инфляции, но и потому, что не могут найти людей для выполнения той работы, которую от них ждут», — подчеркнул Чичибаба.
Минимальная зарплата в Молдове в нынешнем году составляет 5000 леев в месяц, или 29,58 лея в час.