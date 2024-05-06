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477 жителей Волгоградской области оформили досрочную пенсию в 2024 году

Жители Волгоградской области с большим стажем работы имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости — на два года раньше общеустановленного возраста.

Источник: Волгоградская правда

Чтобы выйти на пенсию досрочно, мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет. В 2024 году такой возможностью воспользовались 477 жителей региона.

Как сообщили представители Социального фонда России, в длительный стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, засчитывается официальное трудоустройство, служба в Вооруженных силах по призыву, а также участие в СВО.

При этом не учитываются периоды, в ходе которых гражданам начислялись пособия по безработице, а также выплаты по уходу за детьми до полутора лет и нетрудоспособными людьми.

Получить подробные разъяснения о порядке предоставления досрочной пенсии можно у специалистов ОСФР по телефону 8-(800)-100−00−01.