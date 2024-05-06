477 жителей Волгоградской области оформили досрочную пенсию в 2024 году

Чтобы выйти на пенсию досрочно, мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет. В 2024 году такой возможностью воспользовались 477 жителей региона.
Как сообщили представители Социального фонда России, в длительный стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, засчитывается официальное трудоустройство, служба в Вооруженных силах по призыву, а также участие в СВО.
При этом не учитываются периоды, в ходе которых гражданам начислялись пособия по безработице, а также выплаты по уходу за детьми до полутора лет и нетрудоспособными людьми.
Получить подробные разъяснения о порядке предоставления досрочной пенсии можно у специалистов ОСФР по телефону 8-(800)-100−00−01.