В Приморье вновь планируется построить Находкинскую электростанцию

Отметим, что проект создания Находкинской ТЭЦ был презентован осенью 2011 году. Тогда её строительством интересовались «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») и ООО «Инвестор Энерджи» (входило в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова). Предполагалось, что новая ТЭЦ даст растущей экономике города Находка добавочное энергообеспечение мощностью порядка 370 МВт и тепловую энергию мощностью 560 Гкал/час. Основное финансирование на этапах проектирования и строительства должно было внести ООО «Инвестор Энерджи», также предусмотрено софинансирование из бюджетов всех уровней. Реализация проекта планировалась на 2012−2015 годы. Проектировщикам даже были представлены сведения об участках, на которых возможно строительство ТЭЦ. Но до конкретики дело так и не дошло, а затем проект был отложен уже в периметре после 2017 года, но уже без рухнувшей «Суммы».