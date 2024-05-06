В Приморье вновь планируется построить Находкинскую электростанцию

Решить проблему уже отмечающегося дефицита энергомощности на Дальнем Востоке планируется за счёт строительства новых генерирующих мощностей. Одним из новых объектов может стать Находкинская ТЭЦ, о строительстве которой начали говорить ещё в 2011 году. Тогда предполагалось, что новая станция будет работать на природном газе с Сахалина, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что объем вводов новых энергообъектов в 2021—2023 годах в РФ оказался значительно ниже заложенных ранее планов. Кроме того, в 2023 году уже начали сказываться переносы на более поздний срок вводов проектов возобновляемой энергетики «в связи со сложностями с поставками оборудования».
«Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы) предложил до 2029 года построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций для покрытия сложившегося в регионе энергодефицита, сообщает «Коммерсант» (18+).
Площадки под ТЭС суммарной мощностью 1 ГВт предлагается отбирать на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В перечень СО входит расширение Якутской ГРЭС на 65 МВт, Комсомольской ТЭЦ-3 на 180 МВт и Совгаванской ТЭЦ на 63 МВт (обе — Хабаровский край). Регулятор также предлагает построить 460 МВт на Свободненской ТЭС «Газпром энергохолдинга» (Амурская область) и возвести Находкинскую ТЭС в Приморье на 240 МВт. CAPEX будет утверждать правительство.
Отметим, что проект создания Находкинской ТЭЦ был презентован осенью 2011 году. Тогда её строительством интересовались «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») и ООО «Инвестор Энерджи» (входило в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова). Предполагалось, что новая ТЭЦ даст растущей экономике города Находка добавочное энергообеспечение мощностью порядка 370 МВт и тепловую энергию мощностью 560 Гкал/час. Основное финансирование на этапах проектирования и строительства должно было внести ООО «Инвестор Энерджи», также предусмотрено софинансирование из бюджетов всех уровней. Реализация проекта планировалась на 2012−2015 годы. Проектировщикам даже были представлены сведения об участках, на которых возможно строительство ТЭЦ. Но до конкретики дело так и не дошло, а затем проект был отложен уже в периметре после 2017 года, но уже без рухнувшей «Суммы».
СО также рассматривает вариант закрытия электростанций «РусГидро» на иностранных газовых турбинах. Речь идет о запущенных в 2012 году блоках Якутской ГРЭС-2 и работающей с 2018 года ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке общей мощностью 303 МВт на турбинах LM6000 американской General Electric, ремонт которых можно производить только в США. Кроме того, семь турбин производства японской Kawasaki расположены на ТЭЦ на острове Русском. Вывод этих объектов потребует строительства ТЭС на 340 МВт.
В «РусГидро» заявили «Ъ», что считают необходимым заменить импортные турбины на российские, а не закрывать эти «новые высокооснащенные станции».
Представитель СО заявил «Ъ», что предложения были сформированы для ситуации на начало 2023 года и требуют уточнения. В рамках разработки проекта схемы и программы развития энергосистем России на 2025−2030 годы будут актуализированы перспективные балансы электроэнергии и мощности с учетом последних данных о планах по технологическому присоединению новых потребителей и увеличению нагрузки существующих, сообщили в СО.