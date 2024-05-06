Для Дальнего Востока хотят построить масштабную энергетическую инфраструктуру

Для решения проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке надо построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Такое предложение в адрес Минэнерго РФ направили представители АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Стоимость проекта превысила один трлн рублей.