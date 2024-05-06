Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские новостройки продолжают расти в цене

Изучена динамика цен на новое жилье в апреле 2024 года в разных российских городах.

Источник: МК.RU Челябинск

Изучена динамика цен на новое жилье в апреле 2024 года в разных российских городах.

На этот раз рынок изучили специалиста «ЦИАН Аналитики», а опубликовал результаты исследования «Коммерсант». По цене квадратного метра в новостройках Челябинск среди крупнейших региональных рынков России занимает сейчас 11 место. Средняя цена нового «квадрата» в мае 2024 года достигла уровня в 137,2 тыс. рублей, за месяц поднявшись на 0,40%. Для сравнения скажем, что год назад, в мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра в челябинской новостройке была равна 94,4 тыс. рублей.

В соседних с Челябинском крупных городах новостройки дороже, а цены на них растут серьезнее. Так, например, в Екатеринбурге средняя майская цена на новое жилье равна 150,9 тыс. рублей (плюс 1% за месяц), а в Уфе — 142,4 тыс. рублей (плюс 0,80% за месяц).

экономика
недвижимость