Челябинские новостройки продолжают расти в цене

На этот раз рынок изучили специалиста «ЦИАН Аналитики», а опубликовал результаты исследования «Коммерсант». По цене квадратного метра в новостройках Челябинск среди крупнейших региональных рынков России занимает сейчас 11 место. Средняя цена нового «квадрата» в мае 2024 года достигла уровня в 137,2 тыс. рублей, за месяц поднявшись на 0,40%. Для сравнения скажем, что год назад, в мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра в челябинской новостройке была равна 94,4 тыс. рублей.