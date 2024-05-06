Эксперт назвал самые вредные советы по финансовой грамотности из соцсетей

«Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги. Вредных финансовых стереотипов пока много: “Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — их тратить”, “Веди себя как богатый человек, и деньги сами к тебе придут”.