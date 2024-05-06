Эксперт назвал самые вредные советы по финансовой грамотности из соцсетей

В погоне за сбережением и приумножением капитала многие прислушиваются к советам псевдоэкспертов в соцсетях и теряют деньги. Какие рекомендации мешают зарабатывать и делать сбережения, Gazete рассказал финансовый эксперт Никита Конев, рассказывает Tengri Life.
Первый такой совет: тратьте много и вам вернется еще больше.
«Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги. Вредных финансовых стереотипов пока много: “Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — их тратить”, “Веди себя как богатый человек, и деньги сами к тебе придут”.
Не менее плохой совет — верить гадалкам, а проверять предсказания у экстрасенсов.
«В сложные времена, когда человек думает, что от него мало что зависит, многие ищут надежду. В последнее время мы наблюдаем бум спроса на услуги тарологов, прорицателей, астрологов. Конечно, нет ничего страшного в том, чтобы послушать свой гороскоп, но вот следовать советам таких специалистов однозначно не стоит».
По словам Конева, следует избегать и проектов, которые предлагают быстрые деньги.
«Сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов. Ко всем проектам, которые предлагают доходность выше 30 процентов, нужно относиться подозрительно».
Невыгодно и хранить все деньги дома. Надо иметь в виду, что матрас вряд ли предложит вам больше процентов, чем банк. Наличные деньги будут постоянно обесцениваться из-за инфляции. Да и безопасность в банках куда выше, чем охранная система любого дома.
«Еще один плохой совет — инвестируйте, даже если в этом ничего не понимаете. Сегодня тему пассивного дохода активно продвигают банки и другие участники финансового рынка. Но покупать высокорисковые, волатильные активы — почти гарантированный способ потерять деньги».
Плохой идеей Конев назвал рекомендацию слушать советы друзей и родственников без финансового образования.
«Даже если у них получилось купить активы на определенную сумму и удвоить ее. Вполне возможно, что удачная сделка была случайностью».
Чтобы стать финансово успешным, отмечает эксперт, важно обходить стороной горе-советчиков, которых очень много не только в сети, но и за ее пределами.
«Вместо этого стоит прислушиваться к экспертам рынка, опытным аналитикам, а еще лучше получить дополнительное образование или пройти обучение в сфере инвестирования».