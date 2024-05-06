На единовременные выплаты ветеранам направили 187 млн тенге

Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астане, Алматы и Шымкенте. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге.
Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.
По рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения РК в последние годы в большинстве областей выплаты ветеранам оказываются в едином размере.
В текущем году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области — 3 млн тенге, Актюбинской — свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях, городах Астане и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге.
Всего в республике на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки, участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году 59 072 тенге).