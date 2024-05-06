Жители Челябинска задолжали за тепло и горячую воду 2,6 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такие данные приводит АО «УСТЭК-Челябинск».
«Важно понимать, что в финансировании подготовки системы теплоснабжения к зиме принимает участие буквально каждый потребитель. Оплата за услуги отопления и горячего водоснабжения направляется единой теплоснабжающей организацией на содержание и ремонт сетей. Согласно данным на апрель 2024 года, задолженность юридических лиц составила 1,302 млрд, физических — 2,630 млрд рублей», — говорится в комментарии компании.
Ее клиентами являются более 540 тыс. абонентов (физических лиц) и более 10 тыс. потребителей тепловой энергии (юридических лиц).
Напомним, с 21 мая в Челябинске начнутся двухнедельные отключения горячей воды. Первый этап опрессовки продлится до 4 июня.
Объем финансовых вложений АО «УСТЭК-Челябинск» в рамках ремонтной кампании составит 2,15 млрд рублей.