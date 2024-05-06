Жители Челябинска задолжали за тепло и горячую воду 2,6 млрд рублей

«Важно понимать, что в финансировании подготовки системы теплоснабжения к зиме принимает участие буквально каждый потребитель. Оплата за услуги отопления и горячего водоснабжения направляется единой теплоснабжающей организацией на содержание и ремонт сетей. Согласно данным на апрель 2024 года, задолженность юридических лиц составила 1,302 млрд, физических — 2,630 млрд рублей», — говорится в комментарии компании.