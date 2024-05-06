На территории бывшего Тушинского аэродрома построят дорогу в рамках масштабного инвестпроекта

В районе Покровское-Стрешнево инвестор построит дорогу для обеспечения транспортной доступности нового жилого квартала. Ее проложат в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого компании предоставят земельные участки, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
На территории бывшего Тушинского аэродрома, ограниченной Волоколамским шоссе, Проектируемым проездом № 1895 и Проектируемым проездом № 5503, сейчас строится жилой квартал с необходимой инфраструктурой и социальными объектами.
«Для транспортного обслуживания жилой застройки и создания благоприятной среды город принял решение о выделении инвестору земли общей площадью более двух гектаров. В рамках масштабного инвестпроекта специализированный застройщик “Резиденс” построит на земельных участках улично-дорожную сеть. Площадь каждого участка варьируется от 0,01 до 0,9 гектара», — рассказал Максим Гаман.
Масштабный инвестиционный проект — особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Реализация подобных проектов помогает создавать новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.