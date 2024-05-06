На территории бывшего Тушинского аэродрома построят дорогу в рамках масштабного инвестпроекта

Масштабный инвестиционный проект — особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Реализация подобных проектов помогает создавать новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.