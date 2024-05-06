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Фермер из Башкирии нашел способ получения высоких урожаев

Фермер из Башкирии нашел способ получения высоких урожаев.

Источник: Башинформ

Вадим Кинзябузов из Стерлибашевского района — молодой, но опытный фермер. Он получил в наследство от отца 84 га земли и со временем увеличил площадь полей до 2500 га. Сейчас здесь растут яровая и озимая пшеница, лен, подсолнечник, рапс. Об успехах предпринимателя рассказывается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.

Добиться богатого урожая фермеру помогла технология No Till — способ земледелия, при котором почва не обрабатывается механически, а поверхность закрывается измельченными растительными остатками — мульчей. Таким образом сохраняется плодородие почвы, она лучше сохраняет влагу, предотвращается эрозия.

С приближением полевых работ фермер решил взять кредит на приобретение семян, средств защиты растений, запчастей и топлива для техники. Вадим Кинзябузов обратился в Гарантийный фонд РБ и получил кредит — 20 млн рублей на сельскохозяйственные работы, из которых 10 млн рублей — сумма поручительства. В будущем фермер планирует построить фидлот — откормочную площадку для крупного скота на 3000 голов. Также он собирается начать обработку полей пестицидами с помощью дронов.

экономика
сельское хозяйство