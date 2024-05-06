Фермер из Башкирии нашел способ получения высоких урожаев.

Вадим Кинзябузов из Стерлибашевского района — молодой, но опытный фермер. Он получил в наследство от отца 84 га земли и со временем увеличил площадь полей до 2500 га. Сейчас здесь растут яровая и озимая пшеница, лен, подсолнечник, рапс. Об успехах предпринимателя рассказывается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.