2,5 тысячи юных жителей Сочи трудоустроят на время каникул

«Провести летние школьные каникулы можно не только весело, но и заработать свои “карманные” деньги! Порядка 2,5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет летом получат первые трудовые навыки и при этом получат свои первые заработанные деньги», — рассказала первый заммэра Светлана Калинина.