2,5 тысячи юных жителей Сочи трудоустроят на время каникул

Несовершеннолетние жители Сочи смогут заработать деньги и попробовать себя в работе этим летом. Они будут работать в сфере обслуживания, благоустройства и озеленения, в сфере туризма, в школах, учреждениях культуры и других отраслях.
«Провести летние школьные каникулы можно не только весело, но и заработать свои “карманные” деньги! Порядка 2,5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет летом получат первые трудовые навыки и при этом получат свои первые заработанные деньги», — рассказала первый заммэра Светлана Калинина.
Сейчас на курорте уже устроены на работу 510 несовершеннолетних, в том числе 165 ребят, состоящих на профучете. Найти работу помогают специалисты центра занятости населения и управления социальной политики мэрии курорта.
Трудоустраивают юных Сочинцев в соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением администрации города «Об организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2024 год».