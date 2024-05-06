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2,5 тысячи юных жителей Сочи трудоустроят на время каникул

Сочинцы в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить первые трудовые навыки.

Несовершеннолетние жители Сочи смогут заработать деньги и попробовать себя в работе этим летом. Они будут работать в сфере обслуживания, благоустройства и озеленения, в сфере туризма, в школах, учреждениях культуры и других отраслях.

«Провести летние школьные каникулы можно не только весело, но и заработать свои “карманные” деньги! Порядка 2,5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет летом получат первые трудовые навыки и при этом получат свои первые заработанные деньги», — рассказала первый заммэра Светлана Калинина.

Сейчас на курорте уже устроены на работу 510 несовершеннолетних, в том числе 165 ребят, состоящих на профучете. Найти работу помогают специалисты центра занятости населения и управления социальной политики мэрии курорта.

Трудоустраивают юных Сочинцев в соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением администрации города «Об организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2024 год».

занятость