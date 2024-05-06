Спрос на детскую одежду вырос в Казахстане

Импорт одежды в Казахстан также показывает впечатляющие цифры: за январь-февраль текущего года импорт достиг 28,1 тыс. тонн на сумму 388,1 млн долл. США, что на 46,7% больше в натуральном выражении и на 42,3% больше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.