Спрос на детскую одежду вырос в Казахстане

Наибольшее удорожание одежды наблюдается в Улытауской области, где цены выросли на 15,7%. Следом идут Карагандинская и Мангистауская области с показателями в 15,5% и 13,9% соответственно. Самое маленькое увеличение цен зарегистрировано в Жетысуской области — всего на 2,5%.
В региональном разрезе наибольшее подорожание детской одежды наблюдалось в Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областях. В частности, в Павлодарской области цены на детскую одежду выросли на 33,4%. Наименьший рост цен отмечен в Атырауской области — на 4,7%.
Касательно конкретных категорий одежды, стоимость демисезонных курток для детей школьного возраста увеличилась на 15,1%, а костюмы на 14,9%. Женская одежда также показала значительный рост цен, особенно в Атырауской, Карагандинской и Мангистауской областях.
Цены на мужскую одежду больше всего выросли в Улытауской и Карагандинской областях, а также в Астане. Среди мужской одежды наибольший рост цен показали ветровки (13,8%) и джемперы (12,9%).
Импорт одежды в Казахстан также показывает впечатляющие цифры: за январь-февраль текущего года импорт достиг 28,1 тыс. тонн на сумму 388,1 млн долл. США, что на 46,7% больше в натуральном выражении и на 42,3% больше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.