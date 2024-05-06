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Цены производителя на сельхозпродукцию снизились в I квартале на 20%

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Цены производителей на сельскохозяйственную продукцию в Молдове в январе-марте 2024 года снизились на 20,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).

Источник: Sputnik.md

В частности, на овощную продукцию цены снизились в среднем на 26,5%, на продукцию животноводства — в среднем на 0,6%.

Цены производителей на овощную продукцию в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего существенно снизились:

  • подсолнечник — на 31,7%;
  • зерновые и зернобобовые культуры — на 31,5%;
  • овощи — на 28,0%;
  • рапс — на 24,4%.

При этом цены производителей на выращиваемые фрукты и ягоды выросли — на 12,2%, картофель — на 4,7%.

Что касается продуктов животноводства, то цены производителей на птицу в живом весе снизились на 5,4%, столовые яйца — на 1,2%.

При этом отпускные цены на овец и коз в живом весе выросли на 29,8%, на крупный рогатый скот — на 4,6%, на свиней — на 2,4%.

Информация представлена ​​без данных по левобережным районам и муниципальному образованию Бендеры.

экономика
сельское хозяйство