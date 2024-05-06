Цены производителя на сельхозпродукцию снизились в I квартале на 20%

В частности, на овощную продукцию цены снизились в среднем на 26,5%, на продукцию животноводства — в среднем на 0,6%.
Цены производителей на овощную продукцию в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего существенно снизились:
- подсолнечник — на 31,7%;
- зерновые и зернобобовые культуры — на 31,5%;
- овощи — на 28,0%;
- рапс — на 24,4%.
При этом цены производителей на выращиваемые фрукты и ягоды выросли — на 12,2%, картофель — на 4,7%.
Что касается продуктов животноводства, то цены производителей на птицу в живом весе снизились на 5,4%, столовые яйца — на 1,2%.
При этом отпускные цены на овец и коз в живом весе выросли на 29,8%, на крупный рогатый скот — на 4,6%, на свиней — на 2,4%.
Информация представлена без данных по левобережным районам и муниципальному образованию Бендеры.