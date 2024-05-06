Застройщик ПМД вложит 1 млрд рублей в строительство соцобъектов на Парковом

Застройщик планирует возвести жилье и спорт инфраструктуру на участке по ул. Шпальной, 2, полученном от краевых властей в рамках договора мены. В ПМД рассказали, что в соответствии с соглашением, заключенным ПМД с администрацией Перми, застройщик перечислит в бюджет города 140 млн руб. на социнфраструктуру и выделит дополнительные 10 млн руб. на размещение спортплощадки у сквера им. В. А. Михеева. С учетом разных проектов на Парковом, девелопер направит на возведение соцобъектов в этом микрорайоне более 1 млрд руб.
На публичных слушаниях представители ПМД сообщили, что построят на Парковом физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 2 тыс. кв. м. Этот объект возведут поблизости от бывшего маргаринового завода «Сдобри» — ближе к центру микрорайона. Соответствующий договор о комплексном развитии территории (КРТ) заключен с краевым минимуществом, готовый объект передадут в городскую собственность.
По договору КРТ на строительство ФОКа и других объектов на месте маргаринового завода ПМД направит более 500 млн руб., еще 150 млн руб. пойдут на социальную инфраструктуру по ул. Шпальной. Дополнительно девелопер направит 400 млн руб. по уже заключенным с администрацией Перми соглашениям на развитие социальной инфраструктуры Паркового микрорайона.
Напомним, ПМД получил в собственность 1,98 га на ул. Шпальной и другие участки земли в Перми по договору мены с краевыми властями. Площадка на ул. Шпальной расположена возле нового арт-объекта «Шуховская башня». В региональную собственность девелопер передал участок под бывшим полем возле УДС «Молот». В конце 2023 года компания предложила комиссии по землепользованию и застройке увеличить высотность и плотность строительства на территории по ул. Шпальной.