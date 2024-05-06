Застройщик ПМД вложит 1 млрд рублей в строительство соцобъектов на Парковом

Застройщик планирует возвести жилье и спорт инфраструктуру на участке по ул. Шпальной, 2, полученном от краевых властей в рамках договора мены. В ПМД рассказали, что в соответствии с соглашением, заключенным ПМД с администрацией Перми, застройщик перечислит в бюджет города 140 млн руб. на социнфраструктуру и выделит дополнительные 10 млн руб. на размещение спортплощадки у сквера им. В. А. Михеева. С учетом разных проектов на Парковом, девелопер направит на возведение соцобъектов в этом микрорайоне более 1 млрд руб.