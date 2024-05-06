В Самаре планируют снести аварийные дома в Красноглинском районе

Согласно данным постановления городской администрации, аварийные дома находятся в границах улиц Ветвистой и Березового проезда. На территории площадью 8,7 га снесут шесть ветхих домов и одно нежилое здание. Также специалисты планируют отремонтировать дорожный объект.