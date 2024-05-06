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В Самаре планируют снести аварийные дома в Красноглинском районе

В рамках развития территорий в Самаре снесут ветхие дома.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжается комплексное развитие территорий. В областной столице планируют снести аварийные дома у Вертолетной площадки.

Согласно данным постановления городской администрации, аварийные дома находятся в границах улиц Ветвистой и Березового проезда. На территории площадью 8,7 га снесут шесть ветхих домов и одно нежилое здание. Также специалисты планируют отремонтировать дорожный объект.

На месте старых домов планируют возвести новые здания, предельная высота которых составит 97,5 м. Процент застройки составит 99%. На территории также появится новая парковка.

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