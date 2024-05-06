Власти Краснодара объяснили, почему не могут начать ремонт Тургеневского моста

По словам чиновника, на данный момент источник финансирования проекта еще не определен. Однако, будет опубликована схема организации дорожного движения на время ремонта, чтобы обеспечить безопасность и удобство проезда.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в 2022 году затраты на ремонт Тургеневского моста власти оценивали в 600 млн рублей. Работы планировали начать в 2023 году.