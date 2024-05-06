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Власти Краснодара объяснили, почему не могут начать ремонт Тургеневского моста

В Краснодаре проводится корректировка проектно-сметной документации для ремонта Тургеневского моста через реку Кубань. Об этом сообщил замглавы города Владимир Архипов «РБК». Он отметил, что стоимость работ будет уточнена с учетом сроков и инфляции до начала их выполнения.

Источник: Новая Кубань

По словам чиновника, на данный момент источник финансирования проекта еще не определен. Однако, будет опубликована схема организации дорожного движения на время ремонта, чтобы обеспечить безопасность и удобство проезда.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в 2022 году затраты на ремонт Тургеневского моста власти оценивали в 600 млн рублей. Работы планировали начать в 2023 году.

ЖКХ