В Краснодарском крае за три года появилось 40 новых виноделен. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов.
«В Краснодарском крае появилось более 40 новых виноделен. Мы должны тоже говорить о них, рассказывать, показывать, помогать им представляться на рынке на конкурентной основе, завоевывать место в потребительской корзине наших граждан», — сказал Сергей Алтухов.
Отмечается, что в 2024 году виноделам региона выделят 1 млрд рублей поддержки. В крае планируют реализовать 1,5 тысячи гектаров новых виноградников, пишет «РБК Краснодар».