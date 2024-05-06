В Краснодарском крае за три года появилось 40 новых виноделен

«В Краснодарском крае появилось более 40 новых виноделен. Мы должны тоже говорить о них, рассказывать, показывать, помогать им представляться на рынке на конкурентной основе, завоевывать место в потребительской корзине наших граждан», — сказал Сергей Алтухов.