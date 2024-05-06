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В Краснодарском крае за три года появилось 40 новых виноделен

На Кубани направят 1 млрд рублей на поддержку виноделов.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за три года появилось 40 новых виноделен. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов.

«В Краснодарском крае появилось более 40 новых виноделен. Мы должны тоже говорить о них, рассказывать, показывать, помогать им представляться на рынке на конкурентной основе, завоевывать место в потребительской корзине наших граждан», — сказал Сергей Алтухов.

Отмечается, что в 2024 году виноделам региона выделят 1 млрд рублей поддержки. В крае планируют реализовать 1,5 тысячи гектаров новых виноградников, пишет «РБК Краснодар».