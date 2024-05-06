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Молдова платила за газ по самым высоким тарифам: Министр энергетики нашёл виновных — НАРЭ не скорректировало тарифы вовремя

Самая высокая цена, которую заплатили молдавские потребители, составила 29,27 лея с НДС.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Виктор Парликов объяснил, почему в 2022 году цены на газ беспрецедентно выросли, а Молдова платит по самым высоким тарифам.

По словам министра, Агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) вовремя не скорректировало тарифы, потому что они были политизированы. «Тарифы рассчитываются как среднее значение. В период 2020—2021 годов НАРЭ не скорректировало тарифы вовремя. За этот период накопились эти тарифные отклонения. Поэтому я также хочу держаться как можно дальше от области политизации тарифов. Мы платим самые высокие тарифы за всю историю, в том числе из-за ошибок регулирования», — заявил Виктор Парликов, отмечает Noi.md.

«Наступил 2021 год, наступил кризис, а повышения никто не взял на себя. Мы пришли в 2022 год, когда цены взорвались беспрецедентно, было сделано первое повышение, и цены пошли дальше вверх. И вот когда в сентябре 2022 года произошло повышение, нас догнали тарифные отклонения, которых не было с 2021 года. Почему мы платили еще больше зимой, когда цены на газ на региональном рынке были не самыми высокими? Потому что в тарифы были заложены проблемы предыдущих лет. Тогда “Газпром” сказал: либо вы платите, либо мы вас отключаем», — сказал министр.

Самая высокая цена, которую заплатили молдавские потребители, составила 29,27 лея с НДС. Тариф действовал с октября 2022 года по июль 2023 года.

экономика
энергетика