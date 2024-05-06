Молдова платила за газ по самым высоким тарифам: Министр энергетики нашёл виновных — НАРЭ не скорректировало тарифы вовремя

«Наступил 2021 год, наступил кризис, а повышения никто не взял на себя. Мы пришли в 2022 год, когда цены взорвались беспрецедентно, было сделано первое повышение, и цены пошли дальше вверх. И вот когда в сентябре 2022 года произошло повышение, нас догнали тарифные отклонения, которых не было с 2021 года. Почему мы платили еще больше зимой, когда цены на газ на региональном рынке были не самыми высокими? Потому что в тарифы были заложены проблемы предыдущих лет. Тогда “Газпром” сказал: либо вы платите, либо мы вас отключаем», — сказал министр.