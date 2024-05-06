За два месяца в Казахстан завезли почти 5 тысяч тонн медикаментов

По итогам января-февраля текущего года Казахстан импортировал 4,9 тыс. тонн медикаментов на сумму 275,7 млн долларов. В натуральном выражении сокращение составило 7,2%, в денежном, напротив, объем импорта вырос на 18,3%. Такие данные приводит energyprom.kz.
Из стран СНГ в РК завезли медикаментов на 1,8 тыс. тонн — на 21,5% больше, чем годом ранее. Больше всего медикаментов поступило из России: 1,3 тыс. тонн на 15,2 млн долларов. Далее идут Беларусь и Украина: 262,9 и 134 тонны соответственно.
Импорт из стран, не входящих в состав СНГ, составил 3,1 тыс. тонн — на 18,2% меньше, чем годом ранее. В тройке основных импортёров в этом сегменте оказались Индия (427,1 тонны), Китай (422 тонны) и Германия (402,5 тонны).
По итогам марта текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,7% за месяц и на 11,3% за год.
Среди регионов РК наибольший рост цен в месячной динамике был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 2,2%. Следом идут Карагандинская (на 2% за месяц), Абайская (на 1,7%), Павлодарская и Северо-Казахстанская (на 1,2% в каждом из регионов) области. В Жамбылской области стоимость фармацевтической продукции осталась на уровне прошлого года, и только в Алматы цены снизились, но лишь на 0,1%.
В годовой динамике наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Астане: сразу на 16,6%. В тройку антилидеров также попали Шымкент (на 16% за год) и Улытауская область (на 14,8%). Наименьший годовой рост цен наблюдался в Мангистауской области: на 5,7%.
Среди фармацевтический продукции в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано по таким наименованиям, как ацетилсалициловая кислота (на 3,6%), «Ацикловир» (на 2,6%), капли «Фенистил Нью» (на 2,3%), раствор йода (на 1,8%), этиловый спирт (на 1,3%). Цены на сироп от кашля «Бронхикум-С», «Супрастин», «Нурофен» и «Верошпирон» остались на уровне предыдущего месяца. «Энап», «Корвалол», «Ренни», «Гипотиазид» и «Флемоксин Солютаб» подешевели.
В годовой динамике заметно подорожали ацетилсалициловая кислота (сразу на 61,9%), парацетамол (на 47,4%), активированный уголь (на 32,7%), капли «Фенистил Нью» (на 24,9%), «Хилак форте» (на 24,2%), раствор йода (на 22,3%), «Флемоксин Солютаб» (на 20,1%) и «Азитромицин» (на 17,1%).