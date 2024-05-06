За два месяца в Казахстан завезли почти 5 тысяч тонн медикаментов

Среди регионов РК наибольший рост цен в месячной динамике был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 2,2%. Следом идут Карагандинская (на 2% за месяц), Абайская (на 1,7%), Павлодарская и Северо-Казахстанская (на 1,2% в каждом из регионов) области. В Жамбылской области стоимость фармацевтической продукции осталась на уровне прошлого года, и только в Алматы цены снизились, но лишь на 0,1%.