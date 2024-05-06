Дешевые доллар и евро: будут ли казахстанцы активно скупать валюту

К полудню 6 мая 2024 года курс доллара в обменниках Алматы и Астаны снизился до 440−439, курс евро находился в пределах 472−474 тенге.
Стоит ли ждать ажиотажа?
Глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев говорит, что тенденция к снижению курса доллара к тенге, которая сохраняется в последнее время, вероятно, связана с продажей валюты из Нацфонда на KASE.
Эксперт полагает, что оба вышеупомянутых фактора играют свою роль. Однако дальнейшее снижение цены не изменит текущую картину, считает глава ассоциации. Более того, в целом сильного изменения курса доллара к тенге не ожидается.
Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали предполагает, что на текущий период вполне может произойти усиление спроса как на евро, так и на доллар со стороны потребителей, что связано с сезонностью, ростом расходов на импорт услуг.
«Спрос на потерявшие в цене относительно тенге доллар и евро может усилиться, несколько сбалансировав динамику курса, но пока тенге дает возможность без риска получать высокие годовые проценты, а на рынке нет дефицита инвалюты, этого не будет достаточно для изменения общей тенденции».
С другой стороны, укрепление тенге может оказывать психологический эффект на население, снижая инфляционные ожидания, не исключает ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко. Также подешевевшие валюты могут повлиять на валютный рынок.
«Участники локального валютного рынка безусловно могут использовать привлекательный обменный курс для приобретения инвалюты в рамках оплаты импортных контрактов и туристических поездок, погашения/обслуживания внешнего долга, в том числе государственного, а также пополнения валютных активов ЕНПФ».