Дешевые доллар и евро: будут ли казахстанцы активно скупать валюту

Глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев говорит, что тенденция к снижению курса доллара к тенге, которая сохраняется в последнее время, вероятно, связана с продажей валюты из Нацфонда на KASE.

«За май планировалось продать 750−850 млн долларов США, а учитывая количество праздничных дней в мае, ежедневные суммы будут большими, то есть предложение по доллару США избыточное. Да и в целом на мировом рынке стоимость доллара снижается. При всем этом какого-либо устойчивого, а тем более ажиотажного спроса мы не наблюдаем. Что это — майские праздники и традиционный “сезон шашлыков”, либо попытка “прощупать дно”, то есть ожидание дальнейшего удешевления американской валюты, сказать пока сложно», — говорит Арчин Галимбаев.