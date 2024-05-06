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Когда заработает безвиз Казахстана с Вьетнамом

В Министерстве иностранных дел сообщили, когда заработает безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом, передает Tengri Travel.

«Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в городе Ханой, вступит в силу 25 мая 2024 года».

заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По словам Смадиярова, соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран, владельцев национальных паспортов.

«При этом граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев».

отметил он.

Напомним, в августе прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит во Вьетнам.

После переговоров Токаев пригласил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан. Также президенты подписали важные документы, среди которых соглашение об отмене визового режима для граждан Казахстана и Вьетнама, меморандум о сотрудничестве в области туризма, различные меморандумы в области инвестиций в нефтегазовые и дипломатические проекты. С полным списком документов можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Вьетнам считается популярным среди туристов направлением. Из азиатских туристических стран Вьетнам напрямую конкурирует с Таиландом по популярности. Ценовая политика в стране позволяет полноценно отдохнуть даже при очень ограниченном бюджете.

экономика
туризм и отдых