Когда заработает безвиз Казахстана с Вьетнамом

После переговоров Токаев пригласил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан. Также президенты подписали важные документы, среди которых соглашение об отмене визового режима для граждан Казахстана и Вьетнама, меморандум о сотрудничестве в области туризма, различные меморандумы в области инвестиций в нефтегазовые и дипломатические проекты. С полным списком документов можно ознакомиться здесь.