Почему в Казахстане не смогут строить дома на пенсионные деньги

В своем депутатском запросе мажилисмены отметили рост количества очередников в Казахстане. Если в 2021 году их насчитывалось 480 тысяч человек, то в 2024 — 640 тысяч. При этом в год выдается лишь 25 тысяч квартир по льготным госпрограммам.