Мэрия выбрала два новых квартала для КРТ в центре Екатеринбурга и на Юго-Западе

Как указано во втором документе, в районе улицы Московской под застройку выделяют участок общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Под снос пойдут два многоквартирных жилых дома на ул. Московская, 50 и Московская, 52 / Гурзуфская, 2, 1953 года постройки. Также предполагается снос или переустройство нескольких объектов коммунального хозяйства. На данной территории смогут построить около 50 тыс. кв. м, а проживать смогут не более 1 тыс. человек.