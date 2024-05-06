Мэрия выбрала два новых квартала для КРТ в центре Екатеринбурга и на Юго-Западе

Как указано в постановлении за подписью главы Алексея Орлова, один участок под КРТ находится в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская — Полтавская (недалеко от больницы № 41). Вторая территория определена в районе улиц Московской и Гурзуфской.
Согласно первому постановлению, площадь участка в районе улицы Репина составляет 13,3 тыс. кв. м. Сейчас на территории находится несколько жилых домов, которые снесут. Речь идет о следующих объектах: ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27. Дома были построены с 1954 по 1959 годы. На территории планируют построить 60 тыс. кв. м жилья примерно для 1,2 тыс. человек.
Как указано во втором документе, в районе улицы Московской под застройку выделяют участок общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Под снос пойдут два многоквартирных жилых дома на ул. Московская, 50 и Московская, 52 / Гурзуфская, 2, 1953 года постройки. Также предполагается снос или переустройство нескольких объектов коммунального хозяйства. На данной территории смогут построить около 50 тыс. кв. м, а проживать смогут не более 1 тыс. человек.