В Башкирии на поддержку аграриев направят 4,3 млрд рублей

На проведение весенне-полевых работ направят 2,562 млрд рублей. Стоимость посевной в этом году составит 24,2 млрд рублей, что на 7,% процента больше, чем годом ранее. Также сельхозпроизводители привлекают кредитные средства на льготных условиях. Минсельхоз России одобрил уже 460 заявок из Башкирии на 11,7 млрд рублей — с начала этого года 221 заявку на 6,7 млрд рублей.