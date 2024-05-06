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В Башкирии на поддержку аграриев направят 4,3 млрд рублей

В этом году на прямую поддержку аграрного сектора Башкортостана направят 4,3 млрд рублей, из которых 1,9 млрд направит федеральный центр.

Источник: МК.RU Уфа

В этом году на прямую поддержку аграрного сектора Башкортостана направят 4,3 млрд рублей, из которых 1,9 млрд направит федеральный центр.

На проведение весенне-полевых работ направят 2,562 млрд рублей. Стоимость посевной в этом году составит 24,2 млрд рублей, что на 7,% процента больше, чем годом ранее. Также сельхозпроизводители привлекают кредитные средства на льготных условиях. Минсельхоз России одобрил уже 460 заявок из Башкирии на 11,7 млрд рублей — с начала этого года 221 заявку на 6,7 млрд рублей.

экономика
сельское хозяйство