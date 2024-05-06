В Омске отремонтируют дороги у шести детских учреждений

В 2024 году в Омске отремонтируют шесть дорог, ведущих к детским досуговым и развлекательным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона. Среди улиц, подлежащих ремонту:
Ул. Коммунальная: дорога к центру развития ребенка «Остров детства» и курсам иностранного языка «Ин.яз Club».
Ул. Заозерная: дорога к центру «Знания», лицею и детскому языковому лагерю «Джей энд Эс».
Ул. Омская: дорога к центру творчества «Созвездие» и центру развития «Лучики добра».
Ул. Маяковского: дорога к центру «Малинки», скверу им. 30-летия ВЛКСМ и квест-клубу «Логика».
Ул. Волочаевская: дорога к центру развития ребенка «Моя академия».
Театральная площадь: проезд к Омскому государственному Музыкальному театру и музею им. М. А. Врубеля.
Работы по ремонту этих дорог уже начались.