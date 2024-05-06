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В Омске отремонтируют дороги у шести детских учреждений

Ремонтные работы уже начались.

В 2024 году в Омске отремонтируют шесть дорог, ведущих к детским досуговым и развлекательным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона. Среди улиц, подлежащих ремонту:

Ул. Коммунальная: дорога к центру развития ребенка «Остров детства» и курсам иностранного языка «Ин.яз Club».

Ул. Заозерная: дорога к центру «Знания», лицею и детскому языковому лагерю «Джей энд Эс».

Ул. Омская: дорога к центру творчества «Созвездие» и центру развития «Лучики добра».

Ул. Маяковского: дорога к центру «Малинки», скверу им. 30-летия ВЛКСМ и квест-клубу «Логика».

Ул. Волочаевская: дорога к центру развития ребенка «Моя академия».

Театральная площадь: проезд к Омскому государственному Музыкальному театру и музею им. М. А. Врубеля.

Работы по ремонту этих дорог уже начались.