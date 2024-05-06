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К юбилею ЕАЭС: Нацбанк Казахстана выпускает коллекционную монету

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Евразийский экономический союз. 10 лет» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщили в банке.

Источник: Sputnik.kz

«Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 24 мая 2024 года».

указывается в сообщении.

О коллекционных монетах «10 лет ЕАЭС»

В Нацбанке рассказали, как выглядят и из чего состоят коллекционные монеты «10 лет ЕАЭС».

Монеты, по данным пресс-службы банка, изготовлены в соответствии с предложением Евразийской экономической комиссии о выпуске памятных монет в государствах-членах Евразийского экономического союза к 10-летию организации.

«В основе дизайна использован официальный логотип ЕАЭС и композиция из государственных флагов стран-участниц ЕАЭС».

отмечается в сообщении.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 с применением технологии интерференционного радужного изображения и цветной печати. Масса монеты — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра, качество изготовления — proof, номинал — 1000 тенге, тираж — 1000 штук.

В Национальном банке подчеркнули, что монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

экономика