Могут ли казахстанцев заставить работать в праздники

Как видно, все ситуации не связаны с обычной прихотью начальства. Также стоит отметить, что письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются при привлечении на работу сотрудников, работающих по графику сменности или вахтовым методом, если их дежурство выпадает на праздничные дни.