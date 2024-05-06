Для семей мобилизованных волгоградцев проведут перерасчет оплаты ЖКУ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.04.24 № 460, теперь основанием для перерасчета оплаты за отдельные виды КУ будет считаться отсутствие постоянно или временно проживающего в жилище потребителя в связи с его призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ.
Перерасчет проведут за весь период службы мобилизованного — вне зависимости от того, подтверждена ли была техническая невозможность установки прибора учета или нет.
Чтобы подтвердить продолжительность периода временного отсутствия, необходимо представить справку из военкомата о периоде службы мобилизованного.