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Для семей мобилизованных волгоградцев проведут перерасчет оплаты ЖКУ

В Волгоградской области вступили в силу новые меры поддержки семей мобилизованных — они касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Источник: Волгоградская правда

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.04.24 № 460, теперь основанием для перерасчета оплаты за отдельные виды КУ будет считаться отсутствие постоянно или временно проживающего в жилище потребителя в связи с его призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ.

Перерасчет проведут за весь период службы мобилизованного — вне зависимости от того, подтверждена ли была техническая невозможность установки прибора учета или нет.

Чтобы подтвердить продолжительность периода временного отсутствия, необходимо представить справку из военкомата о периоде службы мобилизованного.

ЖКХ