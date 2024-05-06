Новосибирск увеличит штат дорожных рабочих: инициатива мэра Максима Кудрявцева

Максим Кудрявцев признал, что в структуре дорожных организаций наблюдается дефицит рабочих соответствующей категории. Он также отметил, что оплата за этот тяжелый физический труд должна быть выше. Для решения этих задач мэрия намерена выделить дополнительные средства на повышение заработной платы и сформировать новые бригады.

.