Новосибирск увеличит штат дорожных рабочих: инициатива мэра Максима Кудрявцева

Новоизбранный мэр Новосибирска, Максим Кудрявцев, объявил о планах по увеличению численности дорожных рабочих в городе. В своем инстаграм-канале. По его словам, текущий штат сотрудников составляет лишь половину от необходимого, что существенно затрудняет поддержание чистоты и порядка на улицах.
Особое внимание мэр уделил необходимости усиления ручной уборки в труднодоступных для механизированной техники местах. Это касается остановок общественного транспорта, территорий вокруг опор контактной сети, парковочных карманов, съездов для колясок, которыми пользуются родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями.
Максим Кудрявцев признал, что в структуре дорожных организаций наблюдается дефицит рабочих соответствующей категории. Он также отметил, что оплата за этот тяжелый физический труд должна быть выше. Для решения этих задач мэрия намерена выделить дополнительные средства на повышение заработной платы и сформировать новые бригады.
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