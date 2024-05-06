Когда и какие улицы отремонтируют в Алматы: появилась карта

Долю дорог города в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2024 году планируют довести до 92%. Всего в этом году намерены охватить средним ремонтом 274 улицы протяженностью 250 км. Общая же протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км.
Как сообщили в Управлении городской мобильности, работы планируется начать в начале лета, при этом ремонт 20 магистральных улиц будет завершен до 25 августа, а районных — до конца октября текущего года.
«Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах “2Гис” и “Яндекс карты”.
Для безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта будут создаваться дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы. Запланирован ремонт тротуаров и поврежденных арычных лотков. Фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования.
В акимате напомнили, что в прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию.
«Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65−70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше — 8−10 лет вместо нынешних пяти лет эксплуатации. В текущем году данная практика будет продолжена. Так, полимерасфальтобетон планируется применить при ремонте участков 20 магистральных улиц протяженностью 57 км и 12 улиц районного значения протяженностью 19 км».
Для жителей мегаполиса запущен чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре. Через него горожане могут подать заявки на устранение ям на дорогах города.
Список магистральных улиц Алматы, участки которых планируют отремонтировать в 2024 году:
- ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан, от пр. Назарбаева до ул. Луганского;
- ул. Жандосова от ул. Саина до ул. Яссауи;
- ул. вдоль БАКа (от улицы Саина до ТР Шоссе Северное Кольцо);
- ул. Жандосова от ул. Тимирязева до ул. Манаса;
- пр. Рыскулова от ул. Кудерина до ул. Бокейханова (в том числе ТР Рыскулова — Кудерина, ТР Рыскулова — Бокейханова со съездами);
- пр. Суюнбая от ул. Бекмаханова до ул. Лавренева;
- ул. Лавренева от ВАЗ (кольцо) до с. Покровка;
- ул. Момышулы от пр. Райымбека до ул. Монке би;
- пр. Сейфуллина от улицы Тобаякова до границ ТР Сейфуллина — Жансугурова, от границ ТР Сейфуллина — Жансугурова до проспекта Рыскулова;
- ул. Жансугурова от ул. Акпаева до ул. Жумабаева;
- ул. Кульджинский тракт от ТР Рыскулова до ТР Халиулина — Кульджинский тракт;
- ул. Керей-Жанибек хандар от ул. Керей-Жанибек хандар, дом 378 до Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» (в том числе дорога до ущелье Кимасар);
- пр. Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной;
- ул. Западный Желтоксан от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева;
- ул. Утеген батыра от ул. Шаляпина до ул. Жубанова;
- ул. Кабдолова от ул. Утеген батыра до пр. Саина;
- ул. Калдаякова от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева;
- ул. Тургут Озала от ул. Толе би до пр. Райымбека;
- ТР «Капчагайский мост» от ул. Бурундайская до магазин «Самал»;
- ТР пр. Рыскулова от ул. Табачнозаводская до конца эстакады.