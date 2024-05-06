Когда и какие улицы отремонтируют в Алматы: появилась карта

«Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах “2Гис” и “Яндекс карты”.