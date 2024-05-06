Зарплата ректора омского СибАДИ приблизилась к уровню коллег

В частности, руководитель вуза Александр Жигадло, согласно официальной отчетности, получал порядка 340,9 тысячи рублей. В сравнении с показателями 2022 года показатели, по подсчетам «СуперОмска» выросли практически на 35% — в отчетности фигурировала сумма около 223,1 тысячи рублей.
Также значительным можно назвать увеличение среднемесячной заработной платы у проректора по образовательной деятельности Виктории Кузнецовой: с порядка 132,89 тысячи рублей она выросла до немногим больше 162,11, то есть на 18%.
Сопоставимых цифр, около 163,46 тысячи рублей, она достигла у проректора по научной работе и цифровой трансформации Павла Корчагина, однако рост в сравнении с 2022 годом у него наблюдается менее значительный: годом ранее в отчетности фигурировала цифра около 155,17 тысячи рублей.
Наконец, у одного из замруководителей вуза, проректора по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко, наоборот зафиксировано снижение среднемесячной зарплаты со 136,98 тысячи рублей до 133,33 тысячи рублей.
Напомним, ранее раскрыты сведения о росте заработной платы у ректора ОмГУ им. Достоевского Сергея Замятина до 353,6 тысячи рублей и Василия Фефелова, возглавлявшего ОмГТУ. Стоит отметить, что после указанных изменений Александр Жигадло стал получать сопоставимую с ними заработную плату.