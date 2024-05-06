Зарплата ректора омского СибАДИ приблизилась к уровню коллег

Сопоставимых цифр, около 163,46 тысячи рублей, она достигла у проректора по научной работе и цифровой трансформации Павла Корчагина, однако рост в сравнении с 2022 годом у него наблюдается менее значительный: годом ранее в отчетности фигурировала цифра около 155,17 тысячи рублей.