Молдова продолжает экспорт электроэнергии на Украину

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит, поскольку ранее украинская энергетическая система подверглась, по его словам, «крупнейшей атаке за все время».