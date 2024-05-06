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Молдова продолжает экспорт электроэнергии на Украину

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Молдова вновь оказалась в списке стран — поставщиков электроэнергии на Украину по данным национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Источник: Sputnik.md

В организации сообщили, что страна была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем соседних государств — Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

«Общий объем импорта в вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы составил 5 362 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1120 МВт».

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит, поскольку ранее украинская энергетическая система подверглась, по его словам, «крупнейшей атаке за все время».

экономика
энергетика