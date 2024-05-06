Популярное российское подсолнечное масло запретили продавать в Беларуси

В сообщении сказано, что под запретом оказалось масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области России. Согласно проведенной проверке, перекисное число при значении не более 4,0 составило 4,5.