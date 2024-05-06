Средняя зарплата в Воронежской области составила 56 тыс руб

Задолженности перед воронежцами по зарплате в регионе нет, такие данные привел Воронежстат по состоянию на 1 апреля. Ведомство поделилось и средним уровнем оплаты труда в регионе.
Так, на начало 2024 года среднемесячная зарплата в Воронежской области составила 56083,7 рубля (данные на январь-февраль). Это на 18,6% выше уровня соответствующего периода 2023 года. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен в январе-феврале 2024 года по сравнению прошлым годом увеличился на 10,8%.
В 1,7 раза в феврале превысила среднеобластной уровень зарплата работников сферы информации и связи, в 1,6 раза выше — у финансистов и страховщиков. На 39% выше среднеобластного значения сложился размер зарплаты работников организаций, производящих электрооборудование.
Зарплата работников сельского хозяйства ниже среднеобластного уровня на 8%. Самая низкая — у производителей одежды (43,9% от среднеобластного уровня), работников кожевенной отрасли (52,6% от среднеобластного значения).