Средняя зарплата в Воронежской области составила 56 тыс руб

Так, на начало 2024 года среднемесячная зарплата в Воронежской области составила 56083,7 рубля (данные на январь-февраль). Это на 18,6% выше уровня соответствующего периода 2023 года. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен в январе-феврале 2024 года по сравнению прошлым годом увеличился на 10,8%.