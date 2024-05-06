Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в 2024 году отремонтируют 143 двора и 119 подъездов

Республиканские программы «Башкирские дворики» и комплексного ремонта подъездов продлены.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2024 году планируется обновить 143 придомовых территории в 33 городах и районах, а также 119 подъездов. Республиканские программы «Башкирские дворики» и комплексного ремонта подъездов продлены, сообщил глава региона Радий Хабиров.

На дворы из бюджета республики на этот год выделено 1 млрд рублей. На эти деньги планируется заасфальтировать 254 тыс. кв. м проездов, обустроить 3,6 тыс. парковочных мест, установить 120 детских и спортплощадок, более 700 камер видеонаблюдения.

Работы на большинстве объектов уже начаты. Завершить их планируется до 30 сентября.

Также началось обновление 63 подъездов. Ремонт затронет объекты в Уфе, Иглинском, Чишминском, Аскинском и Стерлибашевском районах. 28 подъездов оборудуют пандусами.

строительство
экономика
недвижимость