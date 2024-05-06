В Башкирии в 2024 году отремонтируют 143 двора и 119 подъездов

На дворы из бюджета республики на этот год выделено 1 млрд рублей. На эти деньги планируется заасфальтировать 254 тыс. кв. м проездов, обустроить 3,6 тыс. парковочных мест, установить 120 детских и спортплощадок, более 700 камер видеонаблюдения.